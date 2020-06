Die Wirecard-Story zerfällt in ihre Einzelteile! Wir dachten, wir hätten in 35 Jahren Börsentätigkeit schon alles erlebt. Von Luftnummern, Blasen, Diebstahl, Veruntreuung und glattem Betrug war wirklich alles schon einmal da. Aber wir können uns nicht daran erinnern, dass ein im DAX gelistetes Unternehmen solche Eskapaden an den Tag legt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...