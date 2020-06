Shopware hat auf dem Community Day eine Starter Edition vorgestellt, die in der Cloud läuft. Doch bei dieser einen SaaS-Lösung soll es nicht bleiben, teilt das Unternehmen mit. Der Shoplösungsanbieter Shopware hat auf seinem in diesem Jahr ausschließlich digital abgehaltenen Community Day eine Cloud-Lösung namens Shopware Starter Edition vorgestellt. Ein echter Paradigmenwechsel des Softwareherstellers. Shopware will auf diese Weise nach eigenen Worten besonders Entrepreneurship sowie Startups fördern und neuen Marktteilnehmern mit innovativen Ideen die Möglichkeiten ...

