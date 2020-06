Umsatz und operativer Gewinn sollen bei Zalando deutlich steigen, so eine neue Prognose des Unternehmens. Ein Grund für die Steigerungen sei ein verändertes Einkaufsverhalten der Kunden. Der Online-Modehändler Zalando rechnet mitten in der Coronakrise mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und operativem Gewinn. Die tatsächliche Entwicklung des zu Ende gehenden zweiten Quartals liege "deutlich" über den mittleren Erwartungen von Analysten, teilte das im MDax gelistete Unternehmen überraschend am Mittwochabend in Berlin mit. 5 Prozent Kurszuwachs Anleger reagierten hocherfreut: Der ...

