Wirecard kollabiert. Die Aktie des Zahlungsdienstleisters ist am Donnerstag nach neuerlicher Verschiebung des Jahresabschlusses in den freien Fall übergegangen. Zwischenzeitlich wurden die Papiere des einstigen Überfliegers zu 35 Euro gehandelt - und damit so tief wie zuletzt vor vier Jahren. Jetzt droht dem Konzern auch noch der Rauswurf aus dem Auswahlindex DAX.Sollte sich die Aktie des wegen milliardenschwerer Bilanzunklarheiten im Fokus stehenden Zahlungsabwicklers Wirecard vom Kurseinbruch ...

