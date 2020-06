Die Wirecard-Aktie ist im freien Fall, nachdem das Unternehmen auch im vierten Anlauf am Donnerstag keinen Jahresbericht für 2019 vorlegen konnte. Grund seien milliardenschwere Unklarheiten in der Bilanz des Zahlungsdienstleisters. Die Wirtschaftsprüfer von EY hätten das Unternehmen darüber informiert, dass über die Existenz von Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro keine ...

