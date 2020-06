FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Independent Research hat Zalando nach Vorabdaten von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 73 Euro angehoben. Das Unternehmen sei einer der Profiteure der Corona-Krise, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zalando hatte am Mittwochabend mitgeteilt, das die tatsächliche Entwicklung des zu Ende gehenden zweiten Quartals "deutlich" über den mittleren Erwartungen von Analysten./mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2020 / 09:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 11:20 / MESZ



