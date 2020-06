Aufwärts-und Abwärtspotenzial geben beim Armdrücken an den Börsen nur wenig Impulse frei, sodass sich die Ölpreise heute noch richtungslos bewegen. Auch die Heizölpreise im Inland bewegen sich kaum und können die aktuell niedrige Nachfrage nicht reaktivieren. Verbraucher mit Reserven sind in der komfortablen Lage, abzuwarten. Die Ölpreise geben am Donnerstag leicht nach und suchen weiterhin ihre Richtung. ...

