Wirtschaftlich solide Goldvorkommen zu entdecken ist nicht einfach, das wissen auch die großen Produzenten Daher sind die Großen der Branche oft auf der Suche nach Junior-Explorationsunternehmen. Viele Experten sehen schon einen Mangel an neuen Goldentdeckungen. Zeitweise in den neunziger Jahren und vor allem in den Jahren bis 2008 hat sich die Branche sehr gut entwickelt. Heute werden Unzen meist viel schneller produziert, als sie ersetzt werden können. Dies sieht man auch in einer Untersuchung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...