(shareribs.com) London 18.06.2020 - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche leicht gestiegen, während die Förderung kräftig zurückging. Die Ölpreise können am Mittag leicht zulegen. Wie die Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,2 Mio. Barrel auf 539,3 Mio. Barrel gestiegen. Die Bestände liegen damit um 15 Prozent ...

