NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens Gamesa nach einer Gewinnwarnung und der Bekanntgabe eines neuen Vorstandschefs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Die Nachrichten vom Windkraftanlagenbetreiber zum operativen Ergebnis (Ebit) im Gesamtgeschäftsjahr seien klar negativ, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe bislang 326 Millionen Euro vor Sondereffekten veranschlagt. Siemens Gamesa indes rechne nun nicht mehr mit einem positiven Ebit./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2020 / 07:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ES0143416115

