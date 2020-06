Montreal (Quebec), 18. Juni 2020 - IAMGOLD Corporation ("IAMGOLD" oder das "Unternehmen") meldete heute die ersten Untersuchungsergebnisse seines Explorations-Diamantbohrprogramms 2020, das bei seinem Joint-Venture-Projekt Nelligan (IAMGOLD Corporation: 75 Prozent, Vanstar: 25 Prozent) durchgeführt wurde, das 60 Kilometer südwestlich von Chibougamau (Quebec, Kanada) liegt.Das Unternehmen meldete die Untersuchungsergebnisse von sechs Diamantbohrlöchern über insgesamt 3.717 Metern, die im Rahmen des Bohrprogramms 2020 abgeschlossen wurden. Untersuchungsergebnisse für weitere drei abgeschlossene Bohrlöcher über insgesamt 1.278 Metern stehen noch aus.Die hierin gemeldeten Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle 1 unten aufgeführt und beinhalten die folgenden Höhepunkte:Renard-Zone:- Bohrloch NE-20-150: 25,1 m mit einem Gehalt von 1,87 g/t Goldeinschließlich: 2,6 m mit einem Gehalt von 4,72 g/t Goldund 25,5 m mit einem Gehalt von 1,10 g/t Goldeinschließlich 7,5 m mit einem Gehalt von 2,15 g/t Gold- Bohrloch NE-20-151: 10,8 m mit einem Gehalt von 1,38 g/t Goldeinschließlich 1,50 m mit einem Gehalt von 33,8 g/t Goldund 28,5 m mit einem Gehalt von 1,45 g/t Goldeinschließlich: 4,5 m mit einem Gehalt von 5,75 g/t Gold- Bohrloch NE-20-152: 24,3 m mit einem Gehalt von 1,21 g/t Goldund 27,0 m mit einem Gehalt von 2,86 g/t Goldeinschließlich: 3,0 m mit einem Gehalt von 13,28 g/t Goldund 31,7 m mit einem Gehalt von 1,08 g/t Goldeinschließlich: 1,5 m mit einem Gehalt von 12,9 g/t Gold- Bohrloch NE-20-153: 10,5 m mit einem Gehalt von 1,22 g/t Goldund 27,0 m mit einem Gehalt von 1,04 g/t Gold- Renard West-Zone:- Bohrloch NE-20-155: 10,5 m mit einem Gehalt von 10,5 g/t Gold (4,95 g/t Gold, gedeckelt bei 30 g/t)einschließlich: 1,5 m mit einem Gehalt von 69,1 g/t Goldund 28,5 m mit einem Gehalt von 0,78 g/t Goldeinschließlich: 12,0 m mit einem Gehalt von 1,18 g/t GoldTabelle 1. Bohrergebnisse vom Nelligan-Projekt - Bohrprogramm 2020Bohrloch Nr.UTM NAD83 Zone18AzimutNei-gungEOHvonbisAb-schnittwahre Mächtig-keit (1)Au (2) (3)An-merkungRechtswertHochwertHöhen-niveau(°)(°)(m)(m)(m)(m)(m)(g/t)NE-20-150522343,535473593,38371,44330-50##141,40141,900,500,3248,70310,50335,6025,1019,231,87ZONE RENARDeinschließl. (3)323,60326,202,601,994,72399,00405,006,004,913,25435,00443,508,506,961,36466,50517,5051,0041,780,65535,50538,503,002,462,35550,50576,0025,5020,891,10einschließl. (3)564,00571,507,506,142,15NE-20-151522447,675473600,83374,84330-49###337,00340,003,002,124,12ZONE RENARD346,50351,004,503,451,45421,50425,804,303,292,11436,30440,804,503,691,16462,00472,8010,808,851,38480,00481,501,501,1533,80490,50493,503,002,301,02502,50505,503,002,301,02546,00574,5028,5023,351,45einschließl. (3)564,00568,504,503,695,75NE-20-152522636,875473672,51380,70330-50###43,5054,0010,508,601,33ZONE 36 WEST64,5067,503,002,461,81304,80329,1224,3218,631,21ZONE RENARD337,50364,5027,0024,472,86einschließl. (3)343,50346,503,002,7213,28386,00417,7031,7025,971,08einschließl. (3)406,20407,701,501,2312,90450,70458,207,505,751,00464,20470,206,004,601,32477,70500,2022,5017,240,57515,20521,206,004,600,84NE-20-153522595,845473540,06375,85330-49###462,70470,207,506,500,99ZONE RENARD492,00498,006,004,911,01513,00514,501,501,234,46537,00547,5010,509,091,22589,50616,5027,0022,121,04einschließl. (3)594,00595,501,501,236,25623,70663,3039,6032,440,83NE-20-154522798,255473593,53378,89330-55###141,10148,607,505,750,59ZONE 36 WEST178,00183,855,854,140,53454,00459,505,504,510,97ZONE RENARD511,50517,475,975,170,81531,50535,504,003,061,10640,50670,5030,0022,980,64NE-20-155521676,145473700,38374,24330-45###259,50270,0010,508,6010,53 (4,95, mit 30 g/t gedeckelt)ZONE RENARD WESTeinschließl. (3)268,50270,001,501,2369,10348,00376,5028,5023,350,78einschließl. (3)358,50370,5012,009,831,18Anmerkungen:Die wahren Mächtigkeiten werden auf 70 bis 90 % des Kernabschnitts geschätzt.Die Bohrlochabschnitte wurden mit einem Mindesterzgehalt (Lower Cut off) von 0,50 g/t Au berechnet und können einen Abschnitt von bis zu 5 Meter Länge mit geringeren Gehalten enthalten. Die Abschnitte werden in der Regel mit einem Mindestwert (oder Metallfaktor) von 5 Grammmeter ausgewiesen.Die analysierten Abschnitte werden ungedeckelt und mit 30 g/t Au gedeckelt ausgewiesen; hochgradige Unterabschnitte sind hervorgehoben.Das Nelligan-Goldprojekt umfasst (auf 100-Prozent-Basis) Mineralressourcen von 3,2 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "Inferred" mit einem Gehalt von 1,02 Gramm pro Tonne (siehe Pressemitteilung vom 22. Oktober 2019). Das Diamantbohrprogramm 2020 wurde konzipiert, um ausgewählte Bereiche der Ressource zu ergänzen, um die Ressourcenklassifizierung von der Kategorie "Inferred" in die Kategorie "Indicated" hochzustufen und um potenzielle Ressourcenerweiterungen in der Tiefe und entlang des Streichens zu bewerten."Die Bedeutung dieser Ergebnisse und was sie für Vanstar und das Nelligan-Projekt bedeuten, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden", sagte Guy Morissette, CEO von Vanstar.Er sagte zudem: "Die Ziele dieses von IAMGOLD durchgeführten Bohrprogramms wurden erreicht und bestätigen die potenziellen Erweiterungen der Nelligan-Lagerstätte in Richtung Westen und in der Tiefe. Bohrloch NE-20-155, das sich über 500 Meter westlich der aktuellen abgeleiteten Ressourcen von Nelligan befindet, durchschnitt einen Gehalt von 10,5 Gramm Gold pro Tonne auf einer Mächtigkeit von 10,5 Metern, während eine zweite mineralisierte Zone 28,5 Meter mit einem Gehalt von 0,78 Gramm Gold pro Tonne ergab, einschließlich zwölf Meter mit einem Gehalt von 1,18 Gramm Gold pro Tonne. Mit diesen neuen Ergebnissen bekommen wir ein wesentlich besseres Verständnis des allgemeinen Potenzials von Nelligan. Die homogene Beschaffenheit dieses Goldsystems stimmt uns äußerst zuversichtlich, dass das allgemeine Potenzial von Nelligan mit Fortdauer der Bohrungen weiter zunehmen wird. Wir sind hinsichtlich der nächsten Ergebnisse, die bald vorliegen werden, weiterhin äußerst zuversichtlich."Craig MacDougall, Senior Vice President, Exploration von IAMGOLD, sagte in einer weiteren Pressemitteilung: "Wir sind weiterhin sehr zufrieden mit diesen zusätzlichen positiven Ergebnissen des Programms 2020, das abgeschlossen wurde, bevor unsere Arbeiten auf Anweisung der Regierung von Quebec als Reaktion auf die COVID-19-Krise ausgesetzt wurden. Das Bohrprogramm durchschnitt weiterhin die erwartete Alteration sowie die damit in Zusammenhang stehende Mineralisierung innerhalb des Ressourcengebiets und hat vor allem verdeutlicht, dass das Alterationssystem entlang des Streichens in Richtung Westen außerhalb der zurzeit modellierten Ressource für möglicherweise weitere 500 Meter offen ist. Zur Bewertung dieses Potenzials sind zusätzliche Bohrungen erforderlich und wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Bohrarbeiten, sobald die Bedingungen es uns erlauben, dies auf sichere Weise zu tun."Nächste SchritteAls Reaktion auf die weltweite COVID-19-Krise setzte IAMGOLD am 23. März sein laufendes Diamantbohrprogramm beim Nelligan-Projekt vorübergehend aus. Das Explorationsbohrprogramm 2020 sollte den Abschluss von etwa 8.000 Metern umfassen, wobei der Schwerpunkt auf Ergänzungsbohrungen zur Hochstufung der Ressourcenklassifizierung sowie auf Step-Out-Bohrungen zur Bewertung potenzieller Ressourcenerweiterungen in der Tiefe und entlang des Streichens liegen sollte.Bis zur Aussetzung des Programms wurden insgesamt 4.995 Meter an Diamantbohrungen abgeschlossen. Zurzeit wird ein Sommerbohrprogramm konzipiert, um das Bohrprogramm unter Berücksichtigung der Zugangsbedingungen im Sommer sowie der Umsetzung von Sicherheitsprotokollen zur Verhinderung von COVID-19-Infektionen abzuschließen. Alle noch ausstehenden Untersuchungsergebnisse der bis dato abgeschlossenen Bohrungen werden gemeldet, sobald sie eingetroffen sind sowie validiert und zusammengestellt wurden.In den kommenden Monaten sind auch weitere metallurgische Tests geplant, um zusätzliche Informationen über die metallurgischen Gewinnungsraten der unterschiedlichen Mineralisierungszonen zu erhalten, die die Mineralressourcen der Nelligan- Goldlagerstätte umfassen, und um die Parameter des Prozessfließschemas weiter zu verfeinern. Die geologischen, geochemischen und strukturellen Modelle wurden aktualisiert und verfeinert, um die Auswahl repräsentativer metallurgischer Proben sowie weitere Untersuchungen der Lagerstätte zu unterstützen.Regionale Explorationsarbeiten werden weiterhin auch andere vorrangige Ziele im Konzessionsgebiet definieren und bewerten, und zwar mit geologischen Kartierungsprogrammen, die je nach Bedarf durch geochemische und geophysikalische Untersuchungen unterstützt werden.Über das Nelligan-ProjektDas Nelligan-Projekt liegt oberhalb eines Teils des Caopatina-Segments der North Volcanic-Zone im Abitibi-Gürtel der Superior-Provinz. Das Konzessionsgebiet befindet sich im Zentrum der in Ost-West-Richtung verlaufenden Druillette-Synkline mit Sedimenten der Formation Caopatina, die im Norden und Süden von Vulkangestein der Obatogamau-Formation begrenzt wird. Der Nord- und der Südteil des Konzessionsgebiets sind von granodioritischen bis tonalitischen Intrusionen besetzt. Das Projekt wird von zahlreichen regionalen und lokalen Strukturen und Deformationszonen durchschnitten, die für die Lokalisierung von Goldmineralisierungen von Bedeutung sein können.Die Goldvorkommen in diesem Gebiet werden weitgehend als zwei Mineralisierungsarten beobachtet: 1) Quarz-Sulfid-Erzgangtyp und 2) disseminierte Sulfid-(Pyrit)-Mineralisierung in hydrothermal alterierten Einheiten. Die beim Nelligan-Projekt beobachtete Mineralisierung wird von letzterer dominiert und ist durch eine hydrothermale Alteration der metasedimentären Einheiten gekennzeichnet, die eine variable Carbonatisierung, Serizit, Phlogopit und durchdringende Verkieselung aufweisen und mit weit verbreitetem, disseminiertem Pyrit, der zwischen einem und lokal 15 Prozent variiert, Spuren von Molybdänit und gelegentlich feinen Körnern von sichtbarem Gold in Zusammenhang stehen. Die Mineralisierung in Zusammenhang mit den geschätzten Mineralressourcen wurde bei Bohrungen auf einer Streichenlänge von über 1,0 Kilometern und bis in eine vertikale Tiefe von über 350 Metern durchschnitten.Zum 31. Dezember 2019 meldete IAMGOLD (auf 100-Prozent-Basis) Mineralressourcen in der Kategorie "Inferred" von 97,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,02 Gramm Gold pro Tonne (3,2 Millionen Unzen Gold - siehe Pressemitteilungen vom 22. Oktober 2019 und 18. Februar 2020).Das Nelligan-Goldprojekt unterliegt einem Joint-Venture-Abkommen mit Vanstar (IAMGOLD: 75 Prozent, Vanstar: 25 Prozent) mit einer Earn-in-Option, wobei IAMGOLD eine weitere Option auf den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von fünf Prozent hat, um nach dem Abschluss einer Machbarkeitsstudie eine 80-Prozent-Beteiligung am Nelligan-Projekt zu besitzen.Vanstar würde dann bis zum Beginn der kommerziellen Produktion eine ungeteilte, beitragsunabhängige, übertragene Beteiligung von 20 Prozent einbehalten, nach der (1) die ungeteilte Beteiligung von 20 Prozent gewinnbeteiligt wird und (2) Vanstar seine anteilsmäßige Beteiligung an den gesamten Entwicklungs- und Baukosten für den Beginn der kommerziellen Produktion von 80 Prozent seiner Beteiligung an den laufenden Ausschüttungen aus dem Joint Venture zahlt. Vanstar wird auch eine Nettoschmelz-Lizenzgebühr in Höhe von einem Prozent auf ausgewählte Schürfrechte des Projekts einbehalten.Diese Pressemeldung wurde von Herrn Gilles Laverdière, einem beratenden Geologen, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift NI 43-101 gelesen und genehmigt.Kontakt:Sébastien PlouffeVice-President - Public Relationssplouffe@vanstarmining.com514-947-2272Gary ClaytensVice-President - Western Corporate Development604-761-3233info@rvanstar.comwww.vanstarmining.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsdienstleister (gemäß den TSX Venture Exchange Policies) übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit des Inhaltes.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA92209L1094