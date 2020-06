Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat die am 1. Juli beginnende deutsche EU-Ratspräsidentschaft als "Stresstest" bezeichnet. "Deutschland übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft in einer entscheidenden Zeit", erklärte die 1. BGA-Vizepräsidentin Ines Kitzing. Die Fliehkräfte von innen und außen zerrten an der europäischen Einheit, und mit Rekordtempo steuere man auf einen harten Brexit zu. Nicht zuletzt habe die Corona-Krise die europäische Wirtschaft massiv getroffen.

"Nur mit handlungsfähigen europäischen Institutionen und einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft können wir diese Aufgaben meistern", erklärte Kitzing. Der BGA begrüße ausdrücklich den Fokus der Bundesregierung auf die Herausforderungen durch China und, dass Afrika nicht aus den Augen verloren werde. "Denn Risiken in den Lieferketten werden wir nicht dadurch reduzieren, dass wir Produktionen nach Deutschland oder in die EU zurückverlagern, sondern nur dadurch, dass wir uns noch breiter aufstellen", mahnte Kitzing.

June 18, 2020

