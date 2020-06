Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IfW sieht deutsche Wirtschaft vor mühsamer Erholung

Die deutsche Wirtschaft fasst nach dem coronabedingten Einbruch nach der Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) "nur allmählich wieder Tritt". In ihrer neuen Konjunkturprognose sagten die Kieler Ökonomen für dieses Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 6,8 Prozent voraus. Nächstes Jahr soll es dann aber einen BIP-Anstieg von 6,3 Prozent geben. "Die Corona-Krise markiert den schärfsten Einbruch der Wirtschaftsleistung seit Bestehen der Bundesrepublik", konstatierten die Forscher.

Merkel: Müssen in der EU entschlossen und schnell handeln

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für eine baldige Einigung auf den geplanten europäischen Wiederaufbaufonds geworben. Er sei notwendig, um die Europäische Union aus der coronabedingten Wirtschaftskrise herauszuholen. "Die aktuellen Zahlen belegen ja den dramatischen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit und Wirtschaftskraft in Europa. Und deshalb müssen wir jetzt entschlossen und rasch handeln", sagte die CDU-Politikerin im Bundestag in ihrer Regierungserklärung zum anstehenden EU-Videogipfel und zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt.

EZB teilt bei viertem TLTRO3 1.308,43 Mrd Euro zu

Die Nachfrage der Banken im Euroraum nach langfristiger Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim vierten langfristigen und zielgerichteten Refinanzierungsgeschäft der dritten Serie (TLTRO3) wie erwartet deutlich angezogen. Nach Mitteilung der EZB nahmen 742 (zuvor: 114) Banken 1.308,43 (114,979) Milliarden Euro für 1.099 Tage auf. Das ist der höchste jemals in einem Repo-Geschäft der EZB erzielte Betrag. Der bisherige Rekordwert war 2012 mit 529 Milliarden erzielt worden.

Bank of England stockt Kaufprogramm um 100 Milliarden Pfund auf

Die Bank of England (BoE) hat ihr Kaufprogramm für Staatsanleihen um 100 Milliarden Pfund aufgestockt. Die meisten Volkswirte hatten mit einer solchen Erhöhung gerechnet, obwohl auch eine stärkere Aufstockung nicht ausgeschlossen wurde. Insgesamt liegt das Volumen des Kaufprogramms jetzt bei 745 Milliarden Pfund. Der Leitzins wurde wie erwartet auf dem Rekordtief von 0,10 Prozent belassen.

Schweizer Notenbank hält an Leitzins von minus 0,75 Prozent fest

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre Geldpolitik bestätigt, zugleich aber die Prognosen für Wirtschaftswachstum und Inflation deutlich gesenkt. Wie die SNB im Ergebnis ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung mitteilte, bleibt der Leitzins ebenso bei minus 0,75 Prozent wie der Bankeinlagensatz. Ökonomen und Börsianer hatten diese Entscheidung erwartet. Die SNB bezeichnete den Franken als "hoch bewertet".

Norwegische Notenbank belässt Leitzins bei Null

Die norwegische Zentralbank hat ihren Leitzins erwartungsgemäß bei Null belassen und bekräftigt, dass er in den nächsten Jahren wahrscheinlich auf dem aktuellen Niveau bleiben wird. Im März hatte die Norges Bank den Leitzins in zwei aufeinanderfolgenden Wochen zunächst von 1,50 auf 1,00 Prozent und dann erneut auf 0,25 Prozent gesenkt, als die norwegische Wirtschaft einbrach und die Ölpreise mit der Eskalation der Covid-19-Krise auf Tiefststände fielen.

IW erwartet "gravierenden" Abschwung bei gewerblichen Immobilien

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erwartet aufgrund der Corona-Wirtschaftskrise einen deutlichen Rückgang von Preisen und Mieten für Büros in deutschen und europäischen Toplagen. Weil die Arbeitnehmer darauf drängen, mehr im Homeoffice zu arbeiten, könnten die Preise dauerhaft niedrig bleiben.

Landrat: Lockdown nach Corona-Ausbruch bei Tönnies "so lange es geht vermeiden"

Nach dem Corona-Massenausbruch in einem nordrhein-westfälischen Fleischbetrieb will der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) einen Shutdown des öffentlichen Lebens in dem ostwestfälischen Kreis vermeiden. "Ein Lockdown für den gesamten Kreis Gütersloh wäre unerträglich, und den möchte ich so lange es geht vermeiden", sagte Adenauer im ZDF-Morgenmagazin. "Wir wissen genau, wo sich das Virus aufhält", fügte Adenauer hinzu.

EuGH: Ungarisches NGO-Gesetz verstößt gegen EU-Recht

Ein von Ungarn erlassenes Gesetz über den Umgang mit ausländischen Spenden an Nichtregierungsorganisationen (NGO) verstößt laut dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen EU-Recht. Das entschieden die Luxemburger Richter. Das 2017 von der ungarischen Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban verabschiedete Gesetz bestimmt, dass sich NGO registrieren müssen, wenn sie aus Auslandsspenden von mehr als 24.000 Euro im Jahr erhalten.

Bezirk nahe Peking wegen Corona-Ausbruchs weitgehend abgeriegelt

Nach dem erneuten Corona-Ausbruch in Peking sind die Reisebeschränkungen auf die Umgebung der chinesischen Hauptstadt ausgeweitet worden. Die Behörden riegelten den angrenzenden Bezirk Anxin mit seinen rund 460.000 Einwohnern weitgehend ab. Fahrten hinein und aus dem Gebiet hinaus wurden weitgehend untersagt.

Indonesiens Zentralbank senkt Leitzins (Reposatz) um 25 Bp auf 4,25%

*Taiwans Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert

*Taiwans Zentralbank lässt Diskontsatz bei 1,125%

