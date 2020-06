Aarau (ots) - Die Aargauische Kantonalbank emittiert als zweite Bank in der Schweiz einen Green Bond in Schweizer Franken und finanziert damit direkt die neue AKB Green Hypothek. Dieses neuartige Modell verbindet nachhaltig orientierte Investorinnen und Investoren mit ökologisch agierenden Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzern.Mit der AKB Green Hypothek belohnt die Bank umweltbewusste Privatpersonen, die ihr Eigenheim nach klimafreundlichen Kriterien bauen oder renovieren. Wer seinen ökologischen Fussabdruck verkleinern will, muss den Hebel an den eigenen vier Wänden ansetzen. Denn Haushalte bilden trotz Fortschritten immer noch die zweitgrösste Gruppe der Energieverbraucher in der Schweiz. Neben Neubauten werden auch energetische Einzelmassnahmen oder umfassende Gesamtsanierungen zur Steigerung der Energieeffizienz oder zur Nutzung von erneuerbaren Energien, wie die Installation von Photovoltaik-Anlagen oder von Panels zur Aufbereitung von Warmwasser, unterstützt. Für dieses innovative Konzept wurden konkrete Vergabekriterien durch die externe Prüfstelle "ISS ESG" zertifiziert.Gemeinsam auf einen grünen ZweigDie Aargauische Kantonalbank fördert dadurch die umweltverträgliche Entwicklung der Bautätigkeit und schafft einen gesellschaftlichen Mehrwert, in dem zur Reduktion der Emissionen von Gebäuden beigetragen wird. Damit die Region, mit der wir verbunden sind, auch den nachkommenden Generationen erhalten bleibt. AKB Direktionspräsident Dieter Widmer freut sich: "Wir fördern mit zukunftsorientierten Lösungen Wachstum, das die Umwelt schont. Der AKB Green Bond dient dazu, die Refinanzierung der AKB Green Hypotheken mit einem gesamtheitlichen Nachhaltigkeitskonzept zu ermöglichen. Zudem bietet die Green Hypothek Zinsvergünstigungen bis zu 10 Jahre ohne Einschränkung. "Jeder 10. Green Hypothekarkunde erhält im Jahr 2020 zusätzlich gratis ein E-Bike."Informationen zum AKB Green Bond und der AKB Green Hypothek: www.akb.ch/green (http://www.akb.ch/green)Informationen zum Thema Nachhaltigkeit: www.akb.ch/nachhaltigkeit (http://www.akb.ch/nachhaltigkeit)Pressekontakt:Christine HoneggerLeiterin Kommunikationchristine.honegger@akb.chTelefon +41 62 835 75 90Original-Content von: Aargauische Kantonalbank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016321/100850185