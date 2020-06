Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Yuyu Pharma (CEO Robert Wonsang Yu, KRX 000220) und SD BIOSENSOR (CEO Hyo-Keun, Lee) haben einen Liefervertrag abgeschlossen, gemäß dem Yuyu Pharma COVID-19-Testsets in den Weltmarkt exportieren wird. Yuyu Pharma ist in der Lage, das weltweite Netzwerk des Unternehmens zu nutzen, und befindet sich derzeit in Gesprächen mit mehreren Gesundheitsdienstleistern und führenden Krankenhäusern, um die COVID-19-Sets zu exportieren.Die Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten FDA erteilte bereits am 23. April 2020 eine EUA (Emergency Use Authorization - Zulassung für die Anwendung in Notfallsituationen) für das STANDARD M nCoV Real-Time Detection Kit von SD BIOSENSOR. Mit der EUA ist SD BIOSENSOR dazu berechtigt, das STANDARD M nCoV Real-Time Detection Kit in den Vereinigten Staaten zu vertreiben. Das STANDARD M nCoV Real-Time Detection Kit wird für die schnelle Identifikation und Erkennung der Nukleinsäuren des neuartigen Coronavirus (2019-nCoV) in menschlichen Nasopharyngeal- und Rachenabstrichen verwendet. Dabei handelt es sich um einen RT-PCR-Test, der eine spezifische Gensequenz von COVID-19 verstärkt und diagnostiziert.Die Federal Emergency Management Agency (FEMA - Bundesagentur für Katastrophenschutz), die dem Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten angehört, hat bereits im April des Jahres 2020 Testsets von SD Biosensor im Wert von 5,2 Millionen USD gekauft.Hyo-Keun, Lee, CEO von SD BIOSENSOR, sagte dazu: "Wir stellen bereits seit dem Jahr 2010 hochwertige Sets zur Verfügung. Unsere HIV-, Malaria- und Syphilis-Testsets werden bereits von der Weltgesundheitsorganisation (WHO - World Health Organization) als präqualifizierte In-Vitro-Diagnostika gelistet. Wir sind stolz darauf, dass unsere COVID-19-Sets im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus unterstützen und möglicherweise Menschenleben retten werden. Wir werden auch in Zukunft hochwertige Produkte bereitstellen, die zur Verbesserung der Gesundheit aller Menschen auf der ganzen Welt beitragen."Robert Yu, CEO von Yuyu Pharma, sagte: "Die Zusammenarbeit mit SD BIOSENSOR wird uns dabei unterstützen, medizinischen Fachkräften die dringend benötigten COVID-19-Sets bereitzustellen. Wir hoffen, dass unsere Bemühungen zum Kampf gegen das Coronavirus beitragen werden."Informationen zu Yuyu PharmaYuyu Pharma (KRX: 000220) ist ein im Jahr 1941 gegründetes Pharmaunternehmen, das Pharmazeutika, medizinische Geräte und medizinische Nahrungsmittel in Südkorea und Südostasien herstellt, vertreibt und vermarktet. Aktuell konzentriert sich Yuyu Pharma darauf, neue Arzneimittel für die Behandlung einer vergrößerten Prostata und des Syndroms des trockenen Auges zu entwickeln.Ansprechpartner Yuyu Pharma Global Sales Team Franklin Park /sehoonpark@yuyu.co.kr Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1192302/STANDARD_M_nCoV_Real_Time_Detection_kit.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1192303/Yuyu_Pharma_Will_Export_COVID_19_Test_Kits.jpgPressekontakt:Sean Yoon+82-2-6972-9127hjyoon@yuyu.co.krFranklin Park+82-2-6972-9173Original-Content von: Yuyu Pharma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135284/4627791