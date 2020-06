(shareribs.com) London 18.06.2020 - Für Kupfer und Nickel geht es am Donnerstag leicht nach oben. Die Metalle werden gestützt von den massiven Stützungsmaßnahmen, sowie dem schwächeren US-Dollar. Der Kupferpreis bewegt sich am Donnerstag wieder über der Marke von 5.800 USD. Das rote Metall konnte zulegen, nachdem die US-Notenbank ihre Stützungsmaßnahmen nochmals ausweitete, um die Kreditvergabe an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...