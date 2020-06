Projektmanagement direkt aus der Kommunikations-Software? Das will Asana ermöglichen und hat dafür eine Integration in Microsoft Teams entwickelt. Das Projektmanagement-Tool Asana wird in Microsoft Teams integriert. Das gaben die Macher der Projektmanagement-Software am Donnerstag bekannt. Mitarbeitende sollen Aufgaben direkt über Microsofts Team-Kommunikations-Software Teams verwalten können. Die Integration sieht vor, dass aus einer Konversation in Microsoft Teams mit wenigen Klicks eine Aufgabe in Asana wird. Dafür müssen Nutzerinnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...