Die Elektroauto-Vermietung UFODrive hat eine Flottenmanagement-Software für E-Autos gelauncht. Das luxemburgische Unternehmen vermietet bereits Elektroautos in verschiedenen europäischen Städten und bietet nun auch die neue Software "eMobility Flotten Manager" an. In die End-to-End-Plattform für E-Autos seien auch die "Expertise" aus dem Mietwagen-Geschäft eingeflossen, die man nun auch Flottenbetreibern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...