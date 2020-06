Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In der heutigen Ausgabe von Zertifikate Aktuell werfen wir mal wieder einen Blick auf die Zinsen. Denn mitten in der Corona-Krise, im März fielen die 10-jährigen Renditen für Bundesanleihen auf ein Rekordtief. Seitdem erholen sich die Zinsen wieder. Welche Möglichkeiten sich für Sie in diesem Bereich mit Zertifikaten ergeben, das erfahren Sie in dieser Sendung mit Anouch Wilhelms von der Société Generale.