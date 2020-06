... von den Wasserstoff-Milliarden? Deutschland will Weltmeister in Sachen Wasserstoff werden. Wie so häufig etwas großspurig schon die Solartechnik und die CO2-Ansprüche erkennen ließen. Was ist die deutsche Wasserstoff-Initiative wert?



7 Mrd. € Fördergeld plus weitere 2 Mrd. € als zusätzliche Reserve stehen im Raum. Grüner Wasserstoff soll es sein. Die Perspektive ist eigentlich sensationell. Der Wasserstoffboom wird gleich doppelt eingeordnet. Zum einen als Prognose zur weltweiten Nachfrage in Mio.-Tonnen und zum anderen für die Elektrolysekosten und die Werksgröße für Wasserstoff. RWE und THYSSENKRUPP warfen soeben ihren Hut in den Ring. Der kluge RWE-Chef tritt vorzeitig zugunsten eines jüngeren zurück. THYSSEN-Chefin Martina Merz wagt ein gekonntes Manöver, aber mit Hintersinn: Beide verfügen über relativ umfangreiche Expertise in Sachen Wasserstoff und Sauerstoff, bisher nicht grün, aber dies bezieht sich nur auf die Herstellung von Strom. LINDE steht noch vor der Tür. Tatsächlich sind beide in der Lage, zusammen eine Wasserstoffkapazität aufzubauen, die Weltgeltung erreichen könnte. Das wird uns persönlich von maßgeblichen Herren beider Konzerne in Essen seriös erläutert.



