Mainz (ots) -Samstag, 20. Juni 2020, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichDie Folgen von CoronaDie Corona-Pandemie hat in Deutschland die Krisenstäbe zu raschemHandeln gezwungen. Vor allem Menschen mit Behinderung haben aberunter den gewählten Maßnahmen besonders zu leiden. GefürchteteIsolation, Einsamkeit und ein Mindestmaß an Pflege und Betreuungzehren an Psyche und körperlichen Kräften der Betroffenen. Was müssenPolitik und Gesellschaft aus diesen Erfahrungen lernen? Wie kann einesolche Situation in Zukunft vermieden werden?Viele Menschen mit Behinderung, die in stationären Wohnformenuntergebracht sind, müssen seit Wochen mit schärferen Einschränkungenihrer Grundrechte leben. Der psychische Druck ist groß, und vieleBetroffene sehen die Inklusionsbestrebungen der jüngerenVergangenheit in Gefahr. Wie können die inklusiven Strukturen bewahrtund vielleicht sogar gestärkt werden? Welche Lehren lassen sich ausder Corona-Krise ziehen?Samstag, 20. Juni 2020, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherDie Corona-Lage in Deutschland - Von Hotspots und virusfreien StädtenMit Corona-Patienten in der Reha - Der lange Weg zur GenesungHöllenlärm am Wochenende - Motorräder sollen leiser werdenHammer der Woche - Fahrspur bei Straßenbau vergessenSamstag, 20. Juni 2020, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Kathrin Müller-HohensteinFußball-Bundesliga, 33. SpieltagBayern München - SC FreiburgRB Leipzig - Bor. DortmundHoffenheim - Union BerlinDüsseldorf - FC AugsburgHertha BSC - Bayer Leverkusen1. FSV Mainz 05 - Werder BremenFC Schalke 04 - VfL Wolfsburg1. FC Köln - Eintr. FrankfurtSC Paderborn - Bor. M'gladbachBasketball-BundesligaFinalturnier, ViertelfinaleSonntag, 21. Juni 2020, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhDie Liebe zur LandwirtschaftDie Corona-Krise hat klargemacht, wie wichtig die Versorgung derBevölkerung mit Lebensmitteln ist. Die, die sie herstellen, dieLandwirte, haben schon lange mehr Anerkennung gefordert. "sonntags"schaut auf die Erfordernisse einer modernen Land- und Viehwirtschaftund stellt Bäuerinnen und Bauern vor, die sie trotz schwierigerwirtschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen noch aufbringen:die Liebe zur Landwirtschaft.Sonntag, 21. Juni 2020, 12.10 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem SendezentrumMainzPünktlich zur Sommersonnenwende läutet der "Fernsehgarten" den Sommerin Deutschland ein. Mit Aktionen, Service und Musik feiern Kiwi undihre Gäste den Beginn der schönsten Jahreszeit.Gäste: Marianne Rosenberg, Luca Hänni, Dennis Mansfeld, Marquess,Julian Reim, Stefan Gwildis, Julian David, Elen und Quaster &Friends.Sonntag, 21. Juni 2020, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball: BundesligaNachspiel 33. SpieltagFußball-StoryDer DFB und seine FinanzgeschäfteSchwimmen und CoronaSituation in DeutschlandTennis: Die neue LigaAktuelle ReportageBasketball: DM-FinalturnierZusammenfassung Halbfinale Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4627918