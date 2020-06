Losheim am See (ots) - Auch in der Corona-Pandemie bleibt das Auto das Fortbewegungsmittel Nummer 1 in Deutschland. Das bestätigt die Umfrage des KÜS Trend-Tacho aus dem Mai 2020. Stattliche 96 % der Befragten halten es für wichtig, ein eigenes Auto zu besitzen. Die positive Einstellung zum Auto wird mit Sicherheit gestützt durch die Feststellung des KÜS Trend-Tachos, dass 92 % das Autobahnnetz in Deutschland aktuell für gut bis sehr gut ausgebaut ansehen. Es macht also Spaß, mit dem eigenen Auto unterwegs zu sein.Den jeweiligen Einsatz des Autos hat die Umfrage ebenfalls ergründet. 60 % fahren damit zur Arbeit, 86 % zum Einkaufen oder Kinder abholen und 86 % nutzen das Fahrzeug in der Freizeit oder für die Fahrt in den Urlaub. Auch einen Blick in das zukünftige Mobilitätsverhalten gestattet der KÜS Trend-Tacho. In den nächsten Jahren wollen 41 % weniger Auto fahren, 41 % wollen weniger fliegen und 33 % Busse und Bahn nutzen. Das Fahrrad, elektrisch oder mit Muskelkraft betrieben, wollen 32 % nutzen. Ein Auto mieten, zumindest für bestimmte Strecken, werden in den nächsten zwei Jahren 11 %. Carsharing wartet noch auf den großen Erfolg, laut KÜS Trend-Tacho wollen nur 10 % ihre Mobilitätsansprüche damit lösen.Und dann ist da noch die Sache mit der Steuer. Bei steigender Kfz-Steuer würden 23 % der Fahrer von Benzinern auf das Auto verzichten bzw. dieses ersetzen. Bei den Dieselfahrern wären es 43 %. Zustimmung für die steuerliche Vergünstigung bei Elektroautos signalisieren 54 % der vom KÜS Trend-Tacho befragten Autofahrer, bei der Brennstoffzelle sind es 53 %, bei Plug IN-Hybriden 50 % und bei Erdgas-/Autogasfahrzeugen noch 44 %.Der Trend-Tacho wird für die Prüforganisation KÜS und das Fachmagazin kfz-betrieb vom Kölner Institut BBE Automotive GmbH erstellt. Es handelt sich um eine Mixed-Mode-Befragung, telefonisch (CATI) von 300 Personen und online (CAWI) von 700 Personen. Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rund um das Auto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im Mai 2020 durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit den KBA-Daten (Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).Pressekontakt:KÜSHerr Hans-Georg MarmitTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116601/4627915