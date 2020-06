Die Furcht vor einer zweiten Welle in der Coronavirus-Pandemie lässt Europas Börsianer zittern. Ein spektakulärer Kurssturz beim Dax-Konzern Wirecard trieb den Puls der Börsianer zusätzlich in die Höhe. Der deutsche Leitindex lag am Donnerstag 1,1 Prozent tiefer bei 12.245 Zählern, der EuroStoxx50 notierte 0,8 Prozent schwächer bei 3240 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...