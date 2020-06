Mit Abgaben ist die Wall Street am Donnerstag in den Handel gestartet.Der Dow Jones begeht die Sitzung am Donnerstag um 0,39 Prozent tiefer bei 26.016,45 Punkten.Die Sorge vor einer wieder zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus dürfte belasten. Mehr als ein Dutzend US-Bundesstaaten melden einen Anstieg der Neuinfektionen. Auch in anderen Regionen der Welt steigt die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle wieder an.Daneben gibt es erneut Spannungen zwischen den USA und China. ...

