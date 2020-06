Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Samstag, 4. Juli 2020, 17.35 Uhrplan b.: Schätze aus dem AbfallIdeen gegen das WegwerfenFilm von Denise DismerJedes Jahr werden Deutschlands Recyclinghöfe mit Müll überflutet. 187Kilo Sperrmüll produziert jeder von uns im Jahr. Doch viele denken umund schenken ihren Besitztümern ein zweites Leben.Denn in die Jahre gekommene Alltagsgegenstände lassen sich mit etwasKreativität und Know-how weiter verwenden. Wie das geht zeigenDo-it-yourself-Workshops und nachhaltig agierende Unternehmen.Kurzarbeit, Homeoffice und Kontaktbeschränkungen - in Pandemiezeitenverwirklichen viele Menschen lang geplante Projekte in Haus undGarten. Das Bedürfnis, mit den eigenen Händen zu arbeiten, ist groß.Das beobachtet auch André Wolf, Tischler in Schleswig-Holstein. "Wenndie Leute in meine Werkstatt kommen, dann atmen sie erstmal tief ein,weil sie den Geruch nach Holz so lieben", sagt er. Der Handwerkerbietet Kurse an, in denen ausrangierte Schultische zu Skateboards,kaputte Fahrradschläuche zu Gartenstühlen und Korken zu Memoboardswerden.Ein Drittel der weltweit entsorgten Kleidung wird nach Afrikaverkauft. Vieles davon ist noch tragbar. Der französische DesignerAmah Ayivi hat daraus ein Geschäft gemacht. Im westafrikanischen Togosucht er in den Textil-Bergen nach Vintage-Teilen. Die lässt er vorOrt von einem Schneider aufarbeiten und bringt sie wieder nachEuropa. In einer Pariser Boutique verkauft er sie als Designer-Mode."Ich bringe den Müll, der nach Afrika geschickt wird, als Schatzzurück.", sagt der Franzose.In der Werkstatt der "Upcycling-Börse" in Hannover wurden seit demCorona-Lockdown alle Kurse abgesagt. Doch jetzt wird Gert Schmidtaktiv: Er will Kulturschaffende und Beratungsstellen unterstützen,die gar nicht oder nur eingeschränkt arbeiten können. In diesenBereichen wird die Kommunikation durch das Tragen eines Mundschutzeserschwert oder gänzlich unmöglich. Der Tüftler legt sich eineSpritzgussmaschine und einen "Kunststoffschredder" zu und beginnt,Gesichtsschilder aus Altplastik herzustellen. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4627947