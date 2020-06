Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--T-Mobile U.S. plant die Emission von vorrangig besicherten Schuldtiteln. In einer Mitteilung der Telekom-Tochter sind jedoch weder das vorgesehene Volumen noch die Laufzeit erwähnt. Die Anleihen sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte institutionelle Investoren veräußert werden. Der Erlös soll zur Ablösung bestehender Schulden verwendet werden. T-Mobile hat in diesem Jahr den Wettbewerber Sprint geschluckt.

