LUXEMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - In einem Streit über die Berechnung der milliardenschweren Lkw-Maut auf Autobahnen droht Deutschland eine Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof. Der zuständige EuGH-Gutachter sieht es als Verstoß gegen EU-Recht, wenn auch Kosten für die Verkehrspolizei bei der Maut angesetzt werden. Seine Stellungnahme von Donnerstag ist kein Urteil, doch häufig folgen die obersten EU-Richter ihren Gutachtern. (Rechtssache C-321/19). Von den Gesamteinnahmen der Lkw-Maut von mehr als sieben Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr knapp 50 Millionen Euro an Kommunen geflossen.



In dem Rechtsstreit hat eine polnische Spedition beim Oberverwaltungsgericht Münster auf Rückzahlung der Maut geklagt, die in den Jahren 2010 und 2011 gezahlt wurde. Aus ihrer Sicht verstoßen die Mautsätze gegen die EU-Wegekostenrichtlinie. Wichtigster Streitpunkt sind Kosten für die Verkehrspolizei. Die deutschen Richter haben den EuGH um Auslegung der Richtlinie gebeten, wonach bei Mautgebühren nur "Infrastrukturkosten" angesetzt werden dürfen.



Das schließe Kosten für die Verkehrspolizei nicht ein, befand EuGH-Gutachter Henrik Saugmandsgaard Øe. Spielraum bei der Berechnung sieht er nicht: Selbst eine geringfügige Überschreitung der Infrastrukturkosten bei den Mautgebühren verletze EU-Recht.



Der Gutachter empfiehlt dem EuGH auch, einen Antrag der Bundesregierung abzulehnen, mit dem die zeitliche Wirkung eines Urteils zulasten der Bundesrepublik begrenzt werden soll. Deutschland habe keine näheren Angaben zur Gefahr schwerwiegender wirtschaftlicher Störungen gemacht, erklärte der Generalanwalt.



Von einem Teil der Mauteinnahmen profitieren inzwischen auch einige deutsche Kommunen. Hintergrund ist die Ausweitung der Nutzungsgebühr auf alle Bundesstraßen zum 1. Juli 2018. Da etwa acht Prozent des Netzes nicht in Bundesregie liegen, bekommen dort überwiegend zuständige Kommunen einen Anteil der Einnahmen - es geht vor allem um Ortsdurchfahrten. Zuvor floss das Geld komplett an den Bund.



Den größten Anteil daraus erhielt im vergangenen Jahr München mit knapp 4,4 Millionen Euro. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine FDP-Anfrage hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es folgten Berlin mit 4,2 Millionen Euro und Hamburg mit 3,5 Millionen Euro.



Der FDP-Verkehrspolitiker Torsten Herbst forderte: "Jetzt müssen diese Mittel vor Ort auch wirklich so verwendet werden, wie gesetzlich vorgeschrieben: für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur für die Bundesfernstraßen." In manchen Städten habe sich diese Einnahmequelle noch nicht zu allen Kommunalpolitikern herumgesprochen. "Besonders dort müssen die Stadträte genau aufpassen, dass die Mittel nicht einfach im Haushalt versickern."



Angesichts der Corona-Krise werden in diesem Jahr sinkende Einnahmen aus der Lkw-Maut erwartet. Angesichts von Produktionsstopps und weitgehender Alltagsbeschränkungen waren weniger Lkws unterwegs./vsr/raz/sam/DP/fba

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de