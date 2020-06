Quebec Precious Metals Corporation: Corporation Métaux Précieux du Québec fore 1,45 g/t Au sur 35,4 m à la découverte de La Pointe Extension

Les résultats reçus du programme de forage hivernal soulignent la continuité du système minéralisé aurifère et un potentiel d'exploration important au sud-ouest du gîte de La Pointe

Les résultats de sondage supplémentaires reçus récemment de la campagne de forage d'hiver comprennent (voir le tableau 1 pour les résultats complets de la campagne) :

PT-20-153: 1,45 g/t Au sur 35,5 m incl. 4,1 g/t Au sur 3,65 m

PT-20-154: 6,80 g/t Au sur 2,74 m incl. 11,75 g/t Au sur 1,5 m

L'examen sur le terrain et les analyses sont en attente de 11 sondages (« DDH ») terminés

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 18 juin 2020 / Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la « Société ») (TSXV:CJC)(OTCQB:CJCFF)(FSE:YXEP) a le plaisir d'annoncer des résultats de forage supplémentaires sur la découverte de La Pointe Extension à la suite du programme hivernal de forage au diamant sur le projet Sakami détenu à 100 % (le « Projet ») sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie James, au Québec. D'importants forages supplémentaires seront effectués jusqu'à automne pour mieux définir le potentiel d'exploration de cette découverte. L'examen sur le terrain et les analyses sont en attente de 5 DDH terminés sur La Pointe Extension.

Le gîte de La Pointe et la nouvelle découverte de La Pointe Extension font partie d'un axe minéralisé d'une longueur de plus de 2 km sur le Projet orienté SSO-NNE (voir les figures 1 à 6 ). Cette découverte présente des extensions potentielles plurikilométriques qui ont fait l'objet d'une exploration de surface très limitée et d'aucun forage. Deux échantillons choisis en surface à haute teneur (23,82 g/t Au, 9,52 g/t Au) situés à 700 m l'un de l'autre illustrent le potentiel de ce secteur (voir la figure 4 ).

L'objectif de la campagne de forage de 7,448 m (voir le communiqué de presse du 21 avril 2020) était de prolonger le gîte de La Pointe et la nouvelle découverte à haute teneur Simon.

Les résultats des sondages indiquent que la minéralisation aurifère de la découverte de La Pointe Extension et de La Pointe montrent des caractéristiques géologiques similaires: encaissées dans une séquence volcano-sédimentaire du groupe de Yasinski (sous-province de La Grande) qui est métamorphisée au faciès amphibolite et fortement déformée par un événement régional d'orientation OSO à ENE. Cette séquence est en contact avec les roches sédimentaires du groupe de Laguiche (sous- province d'Opinaca) à l'est. Les lithologies sont composées principalement de: 1) paragneiss riche en biotite et silicifié avec des intrusions de granodiorite, tonalite et pegmatite, et 2) amphibolite (formation de fer sédimentaire métamorphisée et roche volcanique mafique). La minéralisation aurifère s'accompagne d'arsénopyrite disséminée, de pyrite et de pyrrhotite et recoupée par des veinules de quartz-carbonate.

Le secteur Simon est situé à 3 km au NE du gîte de La Pointe et a un contexte géologique similaire à celui de La Pointe et de La Pointe Extension. Les faits saillants des résultats de forage comprennent 0,90 g/t Au sur 18,0 mètres. Les résultats de forage seront évalués pour identifier des cibles de forage supplémentaires à tester. L'examen sur le terrain et les analyses sont en attente pour 6 DDH terminés (voir les figures 7 à 9 ).

Le Projet confère à la Société une position dominante sur un segment de 23 km de long d'un contact géologique favorable et comprend 259 claims (131,1 km2). Il est situé à 570 km au nord de Val d'Or, à 120 km à l'est de la municipalité de Wemindji, à 90 km de la mine d'or Éléonore et à 47 km au nord-est de la route pavée de la Baie-James. De bonnes infrastructures sont présentes, notamment des routes d'accès importantes, un réseau hydroélectrique et des aéroports. Le forage peut être effectué tout au long de l'année.

Assurance qualité / contrôle de la qualité

Le contrat de forage a été attribué à Forage Val-d'Or inc. basé à Val-d'Or, Québec. Le diamètre des DDH est NQW. Le forage a eu lieu du 15 janvier au 24 mars 2020. Des procédures d'assurance qualité et contrôle de la qualité ont été mises en œuvre afin de s'assurer des meilleures pratiques en matière d'échantillonnage et d'analyse d'échantillons de carottes. La carotte de forage a été décrite et ensuite coupée, une moitié a été expédiée pour analyse et l'autre moitié a été conservée comme un échantillon témoin. Des échantillons standards, des doublons et des stériles ont été insérés régulièrement dans les envois d'échantillons. Les échantillons ont été mis dans des sacs individuels identifiés puis assemblés dans des conteneurs scellés qui ont été livrés au laboratoire d'ALS Minerals de Val-d'Or, Québec. Avant leur préparation, les échantillons sont pesés et répertoriés. Tous les échantillons sont analysés par pyroanalyse avec une finition à la spectrométrie d'absorption atomique sur un échantillon de 30 g (0,005-10 ppm Au). Toutes les analyses dépassant 10 ppm Au ont été reprises avec une finition gravimétrique.

Personnes qualifiées

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société et Jean-Sébastien Lavallée, (OGQ # 773), géologue, vice-président exploration, administrateur et actionnaire de la Société, deux personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, ont préparé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

