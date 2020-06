Pionier im Bereich staatlich geförderter Sozialimmobilien

Ab heute sind alle Investment Management-Aktivitäten der Civitas Gruppe unter dem neuen Namen Civitas Investment Management Limited ("CIM" oder die "Gruppe") zusammengefasst.

Andrew Dawber CIM, Group Director. (Photo: Business Wire)

CIM, ein führender Impact-Investor, hat sich auf staatlich geförderte Immobilien spezialisiert, die positive und nachhaltige soziale Verbesserungen erzielen. Heute kündigte CIM die Ausweitung der Kundenmandate mit einem Gesamtvolumen an verwaltetem Vermögen ("AUM") von 2 Mrd. Pfund Sterling an.

Bei all ihren Investitionsaktivitäten ist die Gruppe bestrebt, messbare soziale Auswirkungen in großem Maßstab herbeizuführen und gleichzeitig konsistente, langfristige Renditeprofile für die Investoren sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die öffentliche Hand zu erzielen. Dies spiegelt sich in verbesserten persönlichen Umständen und einer höheren Lebensqualität für die Menschen wider, die in den Immobilien der Gruppe wohnen.

Die Leistungen von CIM beim Erreichen dieser Ziele werden von unabhängigen Beratern für soziale Auswirkungen überwacht, die die Investitionsrahmenbedingungen von CIM auf den Prüfstand stellen und die Gruppe unterstützen.

Nachdem CIM in Großbritannien eine führende Präsenz in den Bereichen Pflegewohnungen und Gesundheitsfürsorge aufgebaut hat, expandiert die Gruppe nun weiter in die kommunale Infrastruktur und plant die Markteinführung in der EU in den nächsten 12 Monaten.

Neue Website

Um diese Pläne zu unterstützen, hat CIM eine neue Website eingerichtet, auf der ihre Aktivitäten, ihre sozialen Ziele und das Spektrum der Anlagestrategien vorgestellt werden, die sich an institutionelle Investoren auf der ganzen Welt richten (www.civitasim.com).

Über uns

CIM ist ein Pionier bei der Investition von ethischem, langfristigem Privatkapital in den erschwinglichen Wohnungsbau und das Gesundheitswesen. Die zunächst in England und Wales und dann auch in größerem Umfang in Großbritannien tätige Gruppe plant nun, wichtige EU-Länder zu erschließen.

Im Jahr 2016 gründete CIM die Civitas Social Housing PLC ("CSH") als ersten hochwertigen, an der Londoner Börse notierten Immobilien-Investmentfonds, der in Sozialwohnungen für Erwachsene im erwerbsfähigen Alter investiert, die eine Langzeitpflege benötigen.

CSH ist heute ein FTSE 250-Unternehmen und führender Anbieter von betreuten, kommunalen Wohnungen in Großbritannien mit einem Portfolio von mehr als 600 Gebäuden im Wert von knapp 900 Mio. Pfund Sterling laut unabhängigem Gutachten. CSH bietet maßgeschneiderte, qualitativ hochwertige, barrierefreie Wohnungen für über 4.200 Personen in 164 Kommunalverwaltungsbezirken, unterstützt von 117 spezialisierten Pflegedienstleistern und 15 Partnern im Wohnungswesen.

Angesichts der erfolgreichen Umsetzung der Strategie haben die Aktionäre kürzlich eine Erweiterung der Investitionspolitik von CSH genehmigt. Mit dieser Erweiterung ist der Fonds in der Lage, direkt mit dem staatlichen Gesundheitsdienst NHS, mit anderen führenden Gesundheitsdienstleistern und mit großen Wohltätigkeitsorganisationen zusammenzuarbeiten, um Unterkünfte und andere Sozialimmobilien zur Verfügung zu stellen, die im Bereich der Gesundheitsimmobilien knapp sind.

Die Investitionsstrategien von CIM

Nach den ersten Investitionen in betreute Sozialwohnungen hat CIM jetzt vier breit angelegte und sich ergänzende Investitionsstrategien entwickelt:

Gesundheitswesen

Erschwingliche Sozialwohnungen

Soziale Infrastruktur

Stadterneuerung

Alle vier Anlagestrategien enthalten übergreifende, gemeinsame Themen und Anlageziele:

100 staatliche Einnahmen und Förderung

Kosteneffektivität für die öffentliche Hand

Stabile, langfristige Geldschöpfung

Geringe Volatilität und geringe Korrelation zu Wirtschaftszyklen

Messbare soziale und ESG-Auswirkungen

Exklusive Partnerschaften

CIM ist exklusive Partnerschaften mit einer Reihe führender Investmenthäuser und globaler Immobilien- bzw. Infrastrukturinvestoren eingegangen, deren Ambitionen und Ziele sich mit denen der Gruppe decken. Diese Partnerschaften unterstützen CIM bei der Umsetzung ihrer Investitionsstrategien.

Zu den derzeitigen Partnern von CIM zählen:

Der globale Investmentmanager Schroders, der für Kundenvermögen in Höhe von über 500 Mrd. Pfund Sterling im Rahmen verschiedener Anlagestrategien verantwortlich ist. Im Rahmen dieser exklusiven Partnerschaft stellen die Unternehmen neue Pflegeunterkünfte für zunächst etwa 2.000 Menschen bereit.

Ein führender globaler Infrastruktur- und Immobilieninvestor mit Sitz in Asien hat eine exklusive Partnerschaft mit CIM geschlossen, um in soziale Infrastrukturanlagen für den Wohnungsbau zu investieren.

Unsere Vision

Das CIM-Team aus Fachkräften mit unterschiedlichem Hintergrund bietet Know-how und operative Erfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen, sozialer Wohnungsbau, Immobilien, soziale Infrastruktur und Investitionsmanagement.

Die Teammitglieder teilen die gemeinsame Überzeugung, dass verantwortungsbewusstes, privates Kapital eine transformative Rolle bei der Bereitstellung von sozialen Gütern spielen kann, die ihrerseits dazu bestimmt sind, Lebensumstände und Gemeinschaften zu verbessern. Mit langfristigen Investitionen, die grundsätzlich messbare soziale Auswirkungen hervorbringen, werden die Voraussetzungen geschaffen, um nachhaltige und ethische Renditen für Investoren zu erzielen.

Andrew Dawber, Group Director von Civitas Investment Management Limited, kommentierte:

"Wir freuen uns, dass CIM auf Basis einer wachsenden Zahl von Kundenmandaten einen wichtigen Investitionsmeilenstein erreicht hat. Die Möglichkeiten, die sich uns in naher Zukunft bieten werden, während wir wachsen und unsere Investitionsfonds ausbauen, ermutigen uns sehr, Kapital in Projekte in Großbritannien und zu gegebener Zeit auch in Europa zu investieren. Wir erleben eine starke und wachsende Nachfrage seitens der Portfoliomanager, die zunehmend die Attraktivität von Investitionen in die von CIM geförderten Anlageklassen erkennen.

Besonders stolz sind wir auf das Team, das wir bei CIM aufgebaut haben. Jedes Teammitglied verkörpert unterschiedliche Perspektiven des gleichen Ziels und schafft langfristig nachhaltige Investitionsrenditen in Projekte, die auf lokaler Ebene, wo diese Investition getätigt wird, echte soziale Güter liefern."

Hinweise an Redakteure:

Civitas Investment Management Limited ("CIM") ist ein führender Impact Investment Manager, der sich der Erzielung langfristiger, nachhaltiger Renditen für die globalen Investoren der Gruppe verschrieben hat. Dazu erwirbt CIM kommunale Anlagewerte, die positive soziale Ergebnisse generieren. Landesregierungen und Kommunen, die selbst einen positiven gesellschaftlichen Wandel anstreben, fördern die Investitionen von CIM. CIM verfügt über ein AUM von ca. 2 Mrd. Pfund Sterling und verfolgt das Ziel, dieses AUM durch den Ausbau von Kundenmandaten in den nächsten zwei bis drei Jahren auf 4 Mrd. Pfund zu erhöhen.

CIM ist unter anderem Investitionsberater der in London börsennotierten Civitas Social Housing PLC ("CSH"). CSH ist der erste an der Londoner Börse notierte Immobilienfonds, der sich gezielt auf die Beschaffung von langfristigem, nachhaltigem, institutionellem Kapital für Investitionen in betreute Sozialwohnungen und Gesundheitseinrichtungen in ganz Großbritannien konzentriert. Bislang hat CIM im Auftrag von CSH mehr als 120 Einzeltransaktionen zum Aufbau des größten Portfolios seiner Art in Großbritannien abgeschlossen, das von unabhängiger Seite mit rund 900 Mio. Pfund Sterling bewertet wurde (www.civitassocialhousing.com).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

