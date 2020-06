Wallisellen (ots) - Sie mag: Den Zürichsee vor dem Gewitter. Leere Sportstadien vor dem Anlass. New York City im Sommer. Los Angeles. Laute Musik und laut singen beim Autofahren. Und genau das kann die bekannte Schweizer Sportmoderatorin hervorragend im Ford Edge."Wenn ich mit dem Ford Edge Vignale unterwegs bin und dabei nicht gerade telefoniere, singe ich oft munter und laut mit. Eigentlich eine Sünde, den schönen Klang des Soundsystems zu konkurrenzieren." Steffi Buchli spricht vom klangstarken und kraftvollen 1000-Watt B&O-Audiosystem im Ford Edge.Da Steffi Buchli jeden Weg ohne Wenn und Aber bestreitet, braucht sie für die Strasse einen ebenso verlässlichen und konsequenten Partner. "Ich reise sehr gerne in die Berge, ob bei Wind, Wetter oder Schnee. Mit meinem Ford Edge weiss ich, dass ich bedenkenlos und sicher wie auf Schienen am Ziel ankomme. Zudem bietet der Edge genügend Raum, selbst wenn mal noch das Velo mittransportiert werden muss." Nicht nur wegen seiner amerikanischen Herkunft, sondern auch seines stilvollen Designs wegen entschied sich die Sportmoderatorin zum zweiten Mal für das elegante und hochwertige SUV mit der luxuriösen Top-Ausstattungen Vignale. Der intelligente Allradantrieb sorgt selbst bei schwierigsten Konditionen für eine sichere und souveräne Fahrt.Angetrieben ist der Ford Edge mit einer kraftvollen und verbrauchsarmen Bi-Turbo-Variante des 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotors mit 238 PS. Kombiniert mit dem 8-Gang-Automatikgetriebe und dem intelligenten Allradantrieb sorgt der Edge für entspannten und sicheren Reisekomfort.Pressekontakt:Dominic RossierManager Communications & Public Affairs043 233 22 80, drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100850212