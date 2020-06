Die Entscheidung über negative Zinssätze stehe in keiner Weise unmittelbar bevor, sagte der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, am Donnerstag und bekräftigte, dass es sich um ein komplexes Thema handele. Zusätzliche Punkte "Die BoE versucht, die Auswirkungen der Erfahrungen anderer Länder mit negativen Zinssätzen auf die britische ...

