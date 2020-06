Wie bereits zur Wochenmitte haben sich die US-Aktienmärkte auch am Donnerstag zunächst nur wenig bewegt und etwas leichter tendiert.New York - Wie bereits zur Wochenmitte haben sich die US-Aktienmärkte auch am Donnerstag zunächst nur wenig bewegt und etwas leichter tendiert. Wieder zunehmende Spannungen zwischen den USA und China sowie steigende Coronavirus-Infektionszahlen in einigen Ländern sorgten für Risikoscheu unter den Anlegern, hiess es. Ein grosser Risikofaktor für die Märkte sei eine zweite Viruswelle...

