Mehrfach hat der Kurs von JD.com in den vergangenen Tagen neue Hochs erreicht. Gleich zweimal überzeugte der E-Commerce Riese aus China jüngst mit tollen Ergebnissen. Dabei hat das Unternehmen gar keine Geschäftsbilanz vorgelegt. Erfreulich verlief vielmehr die Zweitnotierung in Hongkong. Auch im operativen Bereich gibt es ein sehr starkes Signal.Mit dem Börsengang in Hongkong hat JD rund vier Milliarden Dollar eingenommen. Die Nachfrage bei Privatinvestoren hatte Insidern zufolge im Vorfeld das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...