BERLIN (dpa-AFX) - Die Sondersitzung des Bundestags, bei der zentrale Teile des zweiten Corona-Pakets verabschiedet werden sollen, findet wie geplant am 29. Juni statt. Diesen Termin gab die Parlamentsverwaltung am Donnerstag offiziell bekannt. Zentrale Punkte des Maßnahmenpakets sind eine sechsmonatige Absenkung der Mehrwertsteuer und ein Kinderbonus in Höhe von 300 Euro. Unmittelbar nach dem Beschluss des Bundestags soll der Bundesrat in einer weiteren Sondersitzung ebenfalls grünes Licht geben, damit die Mehrwertsteuersenkung wie geplant zum 1. Juli in Kraft treten kann./ax/DP/fba

