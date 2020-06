Die Mittel aus dem geplanten Fonds der Europäischen Kommission in Höhe von 750 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Corona-Krise werden einigen Mitgliedsstaaten der EU in sehr viel höherem Maße zugute kommen als anderen. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat ausgerechnet, in welcher Relation die zu erwartenden Transfers zum wirtschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...