Gestoppte bzw. gedrehte Serien: voestalpine -1,15% auf 19,81, davor 4 Tage im Plus (6,57% Zuwachs von 18,8 auf 20,04), Zumtobel -0,8% auf 6,19, davor 4 Tage im Plus (6,67% Zuwachs von 5,85 auf 6,24), Rosenbauer -0,31% auf 32,4, davor 3 Tage im Plus (4,17% Zuwachs von 31,2 auf 32,5), Agrana +0,67% auf 17,94, davor 3 Tage im Minus (-3,26% Verlust von 18,42 auf 17,82). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Verbund (2 Plätze gutgemacht, von 4 auf 2); dazu, Andritz (-1, von 2 auf 3), Österreichische Post (-1, von 3 auf 4), CA Immo (+1, von 8 auf 7), voestalpine (-1, von 7 auf 8), Bawag (+1, von 13 auf 12), Wienerberger (-1, von 12 auf 13), Uniqa (+1, von 15 auf 14), Immofinanz (-1, von 14 auf 15).Verbu 1. Mayr-Melnhof ( 9,20%)2. Verbund ( -9,57%)3. Andritz ( ...

