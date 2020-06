Neues Aufsichtsratsmitglied bei Lenzin: Die 76. ordentliche Hauptversammlung der Lenzing AG, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in virtueller Form via Livestream durchgeführt wurde, hat am Donnerstag, 18. Juni 2020, beschlossen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszuschütten (nach EUR 5,00 je Aktie im Vorjahr). Mit Ablauf der Hauptversammlung schied Felix Fremerey auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat aus. Melody Harris-Jensbach, seit November 2014 Chief Executive Officer der Jack Wolfskin GmbH & Co. KGaA, wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsrat der Lenzing AG setzt sich damit wie folgt zusammen: Peter Edelmann, Veit Sorger, Helmut Bernkopf, Christian Bruch, Stefan Fida, Franz Gasselsberger, Melody Harris-Jensbach, Patrick Prügger und Astrid ...

