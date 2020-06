NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen anlässlich der Turbulenzen um den Konkurrenten Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 1301 Euro belassen. Der niederländische Zahlungsabwickler dürfte von der tiefen Bilanz-Krise des deutschen Wettbewerbers profitieren, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Adyen sei gut positioniert, um etwaige von Wirecard abspringende Kunden für sich zu gewinnen./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2020 / 11:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 11:22 / ET



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



NL0012969182

