Der AUD/USD steuert auf einen kleinen Tagesverlust zu - Der US-Dollar-Index hält sich im Plus - Die Arbeitslosenquote in Australien steigt im Mai auf 7,1% - Der AUD/USD war während der asiatischen Sitzung nach einem miserablen Arbeitsmarktbericht unter Druck geraten. Das Devisenpaar rutschte in der Folge unter 0,6840 Dollar. Zwar erholte sich der ...

