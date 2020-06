The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.06.2020



ISIN Name



CA20716C5028 CONFEDERATION MINERALS

CA7803571099 ROYAL NICKEL CORP.

IE00BDDRF148 JPM ICAV-EQ L.S.U.ETF EOH

IE00BF4G7308 JPM ICAV-EQ L.S.U.ETF DLA

IE00BYSZ5Z42 SPDR B.B.7-10Y.E.G.B.UETF

IE00B3VY0M37 SPDR B.B.US.CORP.BD U.ETF

IE00B7LFXY77 SPDR ICE BOFA EM CO.BD

JP3785000005 HITACHI CHEMICAL

