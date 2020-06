Von Drew FitzGerald

NEW YORK (Dow Jones)--Die Telekom-Tochter T-Mobile US kommt mit ihrem Stellenabbau nach der Fusion mit Wettbewerber Sprint schneller voran als geplant, und auch AT&T will nun tausende Jobs streichen. T-Mobile teilte am Mittwoch mit, zusätzlich 300 Millionen US-Dollar an Kosten für die Sprint-Fusion tragen zu müssen, das Geld wird vor allem für die Abfindung entlassener Mitarbeiter benötigt. Insgesamt soll die Fusion im laufenden Quartal nun Kosten von 800 bis 900 Millionen Dollar verursachen. Wieviele Mitarbeiter vom Stellenabbau betroffen sind, wurde nicht mitgeteilt.

AT&T kündigte laut den Gewerkschaften an, in den kommenden Wochen 3.400 Stellen zu streichen. Hunderte Jobs davon sollen wegen geschlossener Ladengeschäfte wegfallen.

