Der Tech-Konzern Tencent, Betreiber der Chat-App Wechat, will in China einen Tech-Campus in der Größe von Manhattan bauen. Die "Net-City" soll Büros, Wohnungen, Schulen und Läden beherbergen. Große Tech-Konzerne und -Milliardäre gefallen sich offenbar in der Rolle von Stadtplanern. So soll Bill Gates den Bau einer Smart City in der Wüste Arizonas planen. In Toronto wiederum wollte Google-Schwester Sidewalk Labs eine Smart-City aus dem Boden stampfen. Das Projekt ist allerdings erst vor wenigen Wochen überraschend gecancelt worden. Jetzt reiht sich der chinesische Tech-Konzern Tencent...

