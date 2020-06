Stephen Roach rechnet mit einem Crash des US-Dollars in den nächsten zwei Jahren. Eine mögliche Folge sei eine Stagflation ähnlich der Ölkrise in den 1970er Jahren.? Einbruch des US-Dollars um 35 Prozent erwartet? Rekordtief für US-Sparquote in Aussicht? Dollar-Crash möglicherweise in den nächsten zwei JahrenUS-Wirtschaft im UngleichgewichtDas Zusammenspiel einer weltweiten Wirtschaftslandschaft im Wandel und einem erheblichen US-amerikanischen Haushaltsdefizit werde laut ...

