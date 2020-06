Spektakuläre Demonstration der spielend leichten Demontage

Midea hat vor Kurzem ein revolutionäres neues Split-Klimagerät mit dem Namen All Easy Pro auf den Markt gebracht, das in weniger als einer Minute auseinandergebaut werden kann, wofür lediglich eine Schraube abgenommen werden muss. Zur Demonstration des innovativen Gerätedesigns und der einfachen Demontage tat sich die Marke mit Craig O'Brien, einem preisgekrönten Kameramann für Fallschirm-Action, und einem Team professioneller Fallschirmspringer zusammen, um sich einer in der Branche einmaligen Challenge zu stellen: den All Easy Pro innerhalb einer Minute während eines Fallschirmsprungs auseinanderzunehmen. Die Challenge fand am 18. Juni 2020 im kalifornischen Borrego Springs statt und wurde von Millionen Zuschauern weltweit über Facebook und YouTube verfolgt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200618005950/de/

(Photo: Business Wire)

Midea Residential Air Conditioner hat bereits in seiner selbst ausgerichteten Weltmeisterschaft im Demontieren von Klimaanlagen "Masters of Speed" bewiesen, wie leicht sich der All Easy Pro auseinandernehmen lässt am Boden. Jetzt setzte man noch eins drauf und ging in die Luft, um das neue Produkt während eines Fallschirmsprungs demontieren zu lassen. Aus 4500 Metern Absprunghöhe schaffte es das Team tatsächlich, einen All Easy Pro innerhalb einer Minute im freien Fall zu demontieren. Der gesamte Vorgang wurde vom bekannten Kameramann Craig O'Brien gefilmt, der bereits spektakuläre Fallschirmszenen unter anderem für Filme wie "Iron Man", "Kingsman", "Das Beste kommt zum Schluss" oder "Gefährliche Brandung" gedreht hat. Mit der Bewältigung dieser Challenge hat das Unternehmen einen weiteren Branchenrekord aufgestellt.

Midea Residential Air Conditioner gehört seit Jahren zu den weltweit führenden Herstellern von Klimageräten. Vor drei Jahren wurde die All Easy Serie eingeführt und mit großem Erfolg in 51 Ländern verkauft. Der neue All Easy Pro markiert in Sachen Arbeitseffizienz eine weitere Revolution in der AC-Installationsbranche.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200618005950/de/

Contacts:

Midea Group

Karen Zhu

Midea Residential Air Conditioner

zhujw7@midea.com