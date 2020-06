HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu UN-Flüchtlingszahlen:



"Monatelang hat uns die Corona-Pandemie so sehr in Atem gehalten, dass eine andere gefährliche Entwicklung fast völlig in Vergessenheit geraten ist. Deutlich wird das an den UN-Flüchtlingszahlen, die mit 79,5 Millionen einen neuen Rekordstand aufweisen. Es werden noch deutlich mehr werden, wenn es uns Bewohnern der reichen Länder nicht gelingt, unsere Regierungen unter Druck zu setzen, damit sie dort helfen, wo es am nötigsten ist. In diesem Jahr brauchen die UN 9,7 Milliarden Euro für die Versorgung der Flüchtlinge weltweit, aber eine Milliarde ist bisher erst dort angekommen. Zum Vergleich: Für Rüstungsgüter hat Deutschland allein im vergangenen Jahr 45,6 Milliarden Euro investiert. Wegschauen hilft nicht."/yyzz/DP/fba

