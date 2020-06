Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTHANSA - Der Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele will mit der Bundesregierung über das staatliche Rettungspaket für die Fluggesellschaft reden. Derzeit wird nach einem Termin gesucht, an dem der Unternehmer mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zusammentreffen kann, erfuhr das Handelsblatt aus informierten Kreisen. Das Treffen soll möglichst noch diese Woche stattfinden. Thiele hatte das neun Milliarden Euro schwere Rettungspaket kritisiert, mit dem die von der Coronakrise erschütterte Lufthansa vor der Insolvenz bewahrt werden soll. (Handelsblatt S. 20/FAZ S. 26/Börsen-Zeitung S. 2)

KAUFHOF - Die Zerschlagung des größten deutschen Warenhauskonzerns, Galeria Karstadt Kaufhof, ist offenbar vom Tisch. Wie aus Verhandlungskreisen verlautet, haben sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite am Donnerstag auf einen verbindlichen Sozialplan geeinigt. Einem Insider zufolge würden im Rahmen dieses Sozialplans 62 der noch verblieben 172 Niederlassungen von Galeria in Deutschland geschlossen. Vor wenigen Wochen stand noch die Zahl von 80 zu schließenden Warenhäusern im Raum. Konkret sollen demnach so 6000 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. (Kölner Stadt-Anzeiger)

DAIMLER - Die Arbeitnehmervertreter des Stuttgarter Autokonzerns Daimler befürchten einen neuen Sparkurs. In einem internen Rundschreiben, das dem Handelsblatt vorliegt, listet der Betriebsrat drei Sparüberlegungen des Vorstands auf: Teile der IT sollen ausgelagert, Services für Personal- und Finanzen gebündelt und die Holding soll beschnitten werden. (Handelsblatt S. 23)

NORD STREAM 2 - Die Nord Stream 2 AG hat beim Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf Beschwerde gegen die Entscheidung der Bundesnetzagentur eingelegt, die Ostseepipeline nicht von der EU-Regulierung auszunehmen. Das bestätigten das Unternehmen und das OLG Düsseldorf dem Handelsblatt auf Anfrage. Eine Begründung für die Beschwerde wird das Unternehmen nach eigenen Angaben nachreichen. (Handelsblatt S. 11/Welt S. 9)

AAREAL BANK - Der mit einem 26 Milliarden Euro schweren Portfolio an Gewerbeimmobilien in die Coronakrise gegangene Finanzierer Aareal Bank gibt fürs Erste Entwarnung. "Unser Portfolio macht uns Arbeit, aber keine Sorgen", erklärt Vorstandschef Hermann J. Merkens im Interview, sagt aber auch: "Was wir eventuell sehen werden, sind Wertveränderungen der finanzierten Objekte und sicherlich einen - insgesamt verkraftbaren - Zuwachs in der Risikovorsorge." Merkens zufolge liegt der Beleihungsauslauf auf "einem historisch niedrigen Niveau". Zudem seien viele Finanzierungen kaum gehebelt, was der Bank als vorrangigem Gläubiger erheblichen Risikopuffer verschaffe. "Aus heutiger Sicht gibt es keinen Grund für die Annahme, dass wir Hilfen irgendwelcher Art in Anspruch nehmen müssten", stellt der Manager auf Nachfrage klar. (Börsen-Zeitung S. 4)

