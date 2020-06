Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Ohne neue Impulse von der Nachrichtenseite und mangels klarer Vorgaben der US-Börsen zeigen die ostasiatischen Aktienmärkte am Freitag ein ähnliches Bild wie bereits an den Vortagen. Bei insgesamt moderaten Bewegungen geht es für manche Indizes etwas nach oben, für manche nach unten. Die Anleger wägen weiter die sich insbesondere aus der Corona-Krise und den US-chinesischen Spannungen ergebenden Risiken gegen die massiven Konjunkturstiumli und die damit verbundenen Konjunkturerholungshoffnungen ab.

In Tokio steigt der Nikkei-Index um gut ein halbes Prozent auf 22.480. Neue japanische Preisdaten zeigen einen etwas stärkeren Rückgang als erwartet, was tendenziell Spekulationen befeuert in Richtung einer noch lockereren Geldpolitik. Allerdings sehen Analysten hierfür schon länger kaum noch Spielraum in Japan. In Sydney kann der Index sogar noch einen Tick stärker zulegen. Auch in Schanghai geht es nach oben, während an den anderen größeren Plätzen die Indizes etwas im Minus liegen, am stärksten in Singapur.

Tokyo Electron ziehen um 6,7 Prozent an, nachdem das Halbleiterunternehmen einen 11-prozentigen Anstieg des Nettogewinns für das laufende Fiskaljahr prognostiziert hat. In diesem Sog verteuern sich Branchenwerte wie Advantest und Renesas Electronics um 2,5 bzw 1,8 Prozent.

In Hongkong sind Aktien aus dem Telekomsektor gesucht vor dem Hintergrund von Hoffnungen auf einen beschleunigten 5G-Ausbau, nachdem die USA gegenüber dem dafür besonders wichtigen chinesischen Technologieriesen Huawei zuletzt moderatere Töne angeschlagen haben. Der Kurs des Smartphone-Zulieferers AAC Technologies steigt um 5,3 Prozent, während die Mobilfunkbetreibertitel China Mobile und China Unicom 0,4 bzw 0,9 Prozent gewinnen.

Die Aktie des Börsenbetreibers Hongkong Exchanges zieht um 1 Prozent an auf den höchsten Stand des Jahres. Hier setzt der Markt darauf, dass wegen des Gegenwinds für in den USA gelistete chinesische Unternehmen, viele von diesen ein Zweitlisting in Hongkong anstreben dürften, was dem Börsenbetreiber zusätzliches Geschäft einbringen würde. Nach Einschätzung von Citi könnten die Heimkehrer 2020 bis 20222 das jahresdurchschnittliche Handelsvolumen jeweils um 16 Prozent erhöhen.

Gute Förderdisziplin bei Opec+

Am Ölmarkt geht es nach weiter oben mit den Kursen, Brentöl verteuert sich um knapp 1 Prozent auf 41,84 Dollar. Hier stützt laut Axi Corp, dass die Opec+ für Mai eine Teilnahmequote von 87 Prozent an den vereinbarten Förderkürzungen ermittelt hat. Zudem hätten Irak und Kasachstan Pläne vorgelegt, wie sie die Quoten erreichen wollten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.982,70 +0,78% -10,49% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.482,57 +0,57% -5,08% 08:00 Kospi (Seoul) 2.129,40 -0,19% -3,11% 08:00 Schanghai-Comp. 2.950,93 +0,40% -3,25% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.448,16 -0,07% -13,12% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.645,59 -0,75% -17,17% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.503,19 -0,11% -3,93% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:47 % YTD EUR/USD 1,1212 +0,1% 1,1205 1,1242 -0,0% EUR/JPY 119,79 -0,0% 119,84 120,23 -1,7% EUR/GBP 0,9022 +0,0% 0,9021 0,8981 +6,6% GBP/USD 1,2427 +0,1% 1,2421 1,2517 -6,2% USD/JPY 106,84 -0,1% 106,97 106,93 -1,7% USD/KRW 1211,52 -0,1% 1212,41 1210,09 +4,9% USD/CNY 7,0862 -0,0% 7,0894 7,0742 +1,8% USD/CNH 7,0783 -0,1% 7,0829 7,0678 +1,6% USD/HKD 7,7503 -0,0% 7,7504 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,6857 +0,2% 0,6847 0,6865 -2,2% NZD/USD 0,6421 -0,0% 0,6424 0,6437 -4,6% Bitcoin BTC/USD 9.291,26 -0,8% 9.363,26 9.423,51 +28,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,26 38,84 +1,1% 0,42 -33,3% Brent/ICE 41,91 41,51 +1,0% 0,40 -33,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.726,74 1.723,00 +0,2% +3,74 +13,8% Silber (Spot) 17,40 17,50 -0,6% -0,10 -2,5% Platin (Spot) 812,90 808,20 +0,6% +4,70 -15,8% Kupfer-Future 2,61 2,59 +0,8% +0,02 -7,3%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2020 00:47 ET (04:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.