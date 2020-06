The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1113141441 ZAR SOV.CAP.FD 14/20 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DG6CG34 DZ BANK BANKEN CLN E.9018 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CG42 DZ BANK CLN E.9019 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CG59 DZ BANK CLN E.9020 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CH82 DZ BANK BANKEN CLN E.9057 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1KGY9 DZ BANK CLN E.8855 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1KHE9 DZ BANK CLN E.8871 BD02 BON EUR N

CA XFRA US870845AC84 UBS AG (NY) 2026 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0520490672 CN CITIC BK I. 10/20 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1251771744 DT.BANK MTN 15/20 NK BD02 BON NOK N

