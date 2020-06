FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DYT1 XFRA US26817Q8868 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.115 EUR

1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.142 EUR

6P5 XFRA PLPLAYW00015 PLAYWAY S.A. ZY-,10 2.124 EUR

