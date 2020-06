FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

1EO XFRA KYG0101M1024 ACHIKO LTD DL -,0001

TY2B XFRA FI4000369947 CITYCON OYJ

61Z1 XFRA CH0312309682 ZUEBLIN IMMO.H.NAM.SF22,5

OORD XFRA AU000000ORA8 ORORA LTD

0USA XFRA US30711Y2019 FANG HOLDINGS ADR/1 CL.A

55L XFRA AU000000TOU2 TLOU ENERGY LTD

